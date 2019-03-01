Büyükşehir’den teknolojik asfalt

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kış aylarında hem sürüş güvenliğini sağlamak hem de buzlanmayı önlemek amacıyla özellikle şehrin Kuzey-Güney aksında yer alan noktalarda alttan ısıtmalı asfalt çalışmalarına ağırlık veriyor. Türkiye’de ilk en uzun ısıtmalı yol sisteminin kurulduğu Ankara Protokol Yolu’ndan sonra ikinci kez Hacettepe Üniversitesi Önü Ard Germe Köprüsü’nde de bu sistem uygulandı. İnşaat çalışmaları devam eden Hacettepe Üniversitesi Köprülü Kavşağı Ard Germe Köprüsü’nün yüksek kot ve virajlı yapısı sebebiyle kış aylarında yaşanacak buzlanmayı engellemek için köprünün 310 metrelik ard germe kısmına, iki şeritte 4 adet lastik izi için 10 bin 640 ısıtma sistemi kablosu yerleştirildi.

ALTTAN ISITMALI SİSTEM

Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 320 kilowattlık alttan ısıtmalı asfalt yol sistemlerinin çalışma prensibini, ‘’Söz konusu sistemin yapısında bulunan ısı ve nem sensörleri, buzlanmanın oluşabileceği koşullarda devreye girerek kabloları ısıtıyor. Otomatik olarak devreye giren sistem, bu sayede yolu ısıtarak olası bir buzlanmayı önlüyor, belli bir sıcaklığa erişince de otomatik olarak devreden çıkıyor’’ sözleriyle anlattı.