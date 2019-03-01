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Büyükşehir’den teknolojik asfalt

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında asfalt ve yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Fen İşleri Daire Başkanlığı, kış aylarında hem sürüş güvenliğini sağlamak hem de buzlanmayı önlemek amacıyla özellikle şehrin Kuzey-Güney aksında yer alan noktalarda alttan ısıtmalı asfalt çalışmalarına ağırlık veriyor. Türkiye’de ilk en uzun ısıtmalı yol sisteminin kurulduğu Ankara Protokol Yolu’ndan sonra ikinci kez Hacettepe Üniversitesi Önü Ard Germe Köprüsü’nde de bu sistem uygulandı. İnşaat çalışmaları devam eden Hacettepe Üniversitesi Köprülü Kavşağı Ard Germe Köprüsü’nün yüksek kot ve virajlı yapısı sebebiyle kış aylarında yaşanacak buzlanmayı engellemek için köprünün 310 metrelik ard germe kısmına, iki şeritte 4 adet lastik izi için 10 bin 640 ısıtma sistemi kablosu yerleştirildi. 

ALTTAN ISITMALI SİSTEM 

Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, 320 kilowattlık alttan ısıtmalı asfalt yol sistemlerinin çalışma prensibini, ‘’Söz konusu sistemin yapısında bulunan ısı ve nem sensörleri, buzlanmanın oluşabileceği koşullarda devreye girerek kabloları ısıtıyor. Otomatik olarak devreye giren sistem, bu sayede yolu ısıtarak olası bir buzlanmayı önlüyor, belli bir sıcaklığa erişince de otomatik olarak devreden çıkıyor’’ sözleriyle anlattı. 

GÜVENLİ SÜRÜŞ SAĞLIYOR 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok şehirde çatı yüzeyleri, su olukları, yaya ve araç yolları, rampalar, köprüler, üst geçit, spor sahaları gibi farklı alanlarda kullanılan ve kış aylarında yollarda buzlanmadan kaynaklı kazaların önlenmesini sağlayan sistem, gizli buzlanmanın da önüne geçerek sürücüler için güvenli bir sürüş sağlıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü Hacettepe Üniversitesi Köprülü Kavşağı bağlantı yolları da birer birer tamamlanıyor.

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