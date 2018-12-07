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Büyükşehrin ‘büyük’ ustaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hızlı ve kesintisiz hizmet vermek için her alanda olduğu gibi araçlarının bakım ve onarımı konusunda da kendi bünyesinde çalışmalar yürütüyor.

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Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri ‘Etlik 1011 Yerleşkesi’ndeki atölyede Büyükşehir Belediyesi’ne ait 80 marka araç ve iş makinesinin bakım ve onarımını kendi yapıyor. Makine İkmal Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Kemal Faruk Kayır, bakım ve onarımların uzman personel tarafından yapılmasının ekonomik olduğunu söyledi. Kayır, “4 yedek parça ambarımız var. Parçalarımız ihale usulü alındığı için daha ucuza geliyor. Tamiratlar da hızlı bir şekilde tamir yapıldığından hizmet aksamamış oluyor” dedi.   

TEK MERKEZDEN KONTROL 

Makine İkmal Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şubesi özellikle Fen işleri Daire Başkanlığı ekiplerince kullanılan ağır araçların bakım ve onarımını yapıyor. Kış aylarında sahada aktif olarak kullanılan kar küreme ve tuzlama araçları sezon öncesi sıkı kontrolden geçiriyor. Çevre temizlik sulama, cenaze ve itfaiye araçları ile ambulansların da bakım ve onarımları bu atölyede yapılıyor.  

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