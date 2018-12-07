Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Buz Pateni Sarayı kapılarını açıyor    

Altındağ'ın değerine değer katacak bir proje daha hayata geçiriliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altındağlı çocuklar ve gençlerin farklı spor dallarıyla tanışması, ufuklarının genişlemesi için yapılan Buz Pateni Sarayı açılış için hazır hale geldi. Ali Ersoy Mahallesi’ne yapılan tesis, 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Yaklaşık 10 yıl önce gecekondularla kaplı olan Ali Ersoy Mahallesi baştan aşağı değişti. Bir biri ardına modern konutların inşa edildiği ve önemli yatırımların hayata geçirildiği bölgede inşa edilen 2 bin 280 metrekarelik ala sahip Buz Pateni Sarayı da mahalleye değer kattı. 

Yarı olimpik Buz Pateni Sarayı’nda 900 metrekarelik bir pist bulunuyor. Tesiste halk sağlığı her zaman olduğu gibi yine ön planda tutuldu. Bu amaçla olası düşme ve yaralanma gibi durumlar için bir de sağlık odası yapıldı. Buz pateni yapmak isteyenler ilk önce oldukça sağlıklı bir şekilde biçimlendirilen ayakkabı değiştirme odalarını kullanacak. Pistin ikiye bölünebildiği tesiste, 150 kişilik bir de tribün mevcut. Anneler ve babalar da, spor yapan çocuklarını sıcak bir çay eşliğine kafeteryalardan izleyebilecek. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Çingene Kızı´ mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

´Çingene Kızı´ mozaiğinin parçaları sergiye hazırlanıyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA