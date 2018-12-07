Buz Pateni Sarayı kapılarını açıyor    

Altındağlı çocuklar ve gençlerin farklı spor dallarıyla tanışması, ufuklarının genişlemesi için yapılan Buz Pateni Sarayı açılış için hazır hale geldi. Ali Ersoy Mahallesi’ne yapılan tesis, 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Yaklaşık 10 yıl önce gecekondularla kaplı olan Ali Ersoy Mahallesi baştan aşağı değişti. Bir biri ardına modern konutların inşa edildiği ve önemli yatırımların hayata geçirildiği bölgede inşa edilen 2 bin 280 metrekarelik ala sahip Buz Pateni Sarayı da mahalleye değer kattı.

Yarı olimpik Buz Pateni Sarayı’nda 900 metrekarelik bir pist bulunuyor. Tesiste halk sağlığı her zaman olduğu gibi yine ön planda tutuldu. Bu amaçla olası düşme ve yaralanma gibi durumlar için bir de sağlık odası yapıldı. Buz pateni yapmak isteyenler ilk önce oldukça sağlıklı bir şekilde biçimlendirilen ayakkabı değiştirme odalarını kullanacak. Pistin ikiye bölünebildiği tesiste, 150 kişilik bir de tribün mevcut. Anneler ve babalar da, spor yapan çocuklarını sıcak bir çay eşliğine kafeteryalardan izleyebilecek.