Cam ambalaj teşvik edilsin

Palandöken, cam ambalajların depozitolu olması durumunda plastikten daha ucuza geldiğini söyledi. Plastik ambalajların zararlı olduğunu vurgulayan Palandöken, “Dolayısıyla ambalajlı ürünlerin hem daha ucuz hem de daha sağlıklı olabilmesi için depozitolu cam ambalajlar teşvik edilmeli” ifadesini kullandı.

SAĞLIĞA ZARARI YOK

Plastik poşetlerin bedelli olmasından sonra katılım ve farkındalığın arttığına dikkati çeken Palandöken, “Bu uygulamanın amacıyla aynı doğrultuda, cam ambalajlı ürünlerde de bu şekilde bir farkındalık oluşturulmalı. Çünkü cam, ham maddesi toprak olduğu için yüzde 100 geri dönüştürülebiliyor ve sağlığa zararı yok. Bunun aksine plastik ambalajlı ürünler hem çevreye hem de içinde bulunan ürüne karışan maddeler nedeniyle insan sağlığına zarar veriyor. Dolayısıyla ücretli poşetlerde yakalanan farkındalık camda da yakalanmalı” dedi.