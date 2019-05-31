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Can kurtaran iyilik sınavı

Ankara Üniversitesi öğrencileri, yoğun ders temposu arasında hayat kurtaran bir etkinliğe imza attı.

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Türk Kızılayı ile iş birliği yapan öğrenciler, üniversite içerisinde kurulan kan bağışı araçlarına destek için harekete geçti. Ankara Üniversitesi Cebeci, Tandoğan, Eczacılık, Fakültesi ve Gölbaşı yerleşkelerine kurulan kan bağış araçlarına öğrencilerin yoğun ilgisi vardı. 

Kan bağış etkinlikleri dört gün sürdü. Bu dört gün içerisinde sağlıkları açısından bağış yapmaları uygun görülmeyen öğrencilerin haricinde 400 kişinin hayatını kurtarmaya yetecek kan toplandı.  Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Genç Kızılay Gönüllüleri ile iş birliği halinde kan bağış etkinliğini organize eden Jeoloji Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi ve Genç Kızılay Öğrenci Temsilcisi Mahmut Erkut Atalık, organizasyonu üstlenmenin gururunu yaşadığını söyledi. Atalık, öğrenci arkadaşlarından aldığı destekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ise Ankara Üniversitesi öğrencilerinin çalışkanlıklarının yanı sıra sosyal farkındalık konusunda duyarlılıklarıyla da dikkati çekmeyi bildiğini vurguladı. İbiş, kan bağışının insani bir yardım olmasının yanı sıra kan veren için de çok faydalı olduğunun altını çizdi.  

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