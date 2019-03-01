Çankaya CHP yüzünden geri kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ile birlikte, Dikmen Bölgesi kanaat önderleriyle sohbet toplantısında bir araya geldi. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin hazırladığı projelerin 5 yıl içinde Ankara’ya kazandırılabilir projeler olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Özhaseki, Kayseri Belediye Başkanı iken gerçekten şehri ihya etti” dedi. Çavuşoğlu, “Amber Hanım ve Özhaseki Bey el ele verdikten sonra İnşallah tüm Ankara olduğu gibi Çankaya da bir değişime tabi tutulacak” ifadesini kullandı.

GEÇMİŞTE GÖZ BEBEĞİYDİ

Ankara’da eğitimine başladığı dönemden bu yana çoğunlukla Çankaya’da yaşadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “1984’te Çankaya kentin göz bebeğiydi. Şu anda aynı şeyi söyleyemeyiz. Çankaya şu anda Ankara’nın en geri kalmış yeridir” değerlendirmesinde bulundu. Çankaya’nın Başkent’in birçok ilçesiyle kıyaslandığında çok geride kaldığını, fakat ilçede yaşayanların bu hak etmediğini ifade eden Çavuşoğlu, “Bugüne kadar Çankaya’yı yöneten zihniyet, ‘Nasıl olsa Çankayalılar bize oy vermek zorunda. Hizmete ne gerek var’ dedi” diye konuştu. Çavuşoğlu, Ankara’nın Türkiye’nin vitrini olduğunu belirterek, “Hizmet eden kimse ona oy vermek lazım” dedi.

DERTLERLE DERTLENECEĞİM

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Türkmen de siyasetin ‘insana hizmet için’ yapıldığında değerli olduğunu belirterek, “Hepinizle birlikte Çankaya’nın dertleriyle dertlenmeyi arzu ediyorum” diye konuştu. Çankaya’nın 57 ilden daha büyük olduğuna dikkati çeken Türkmen, ilçeyi 31 Mart akşamı içinde bulunduğu makus kaderden kurtararak, güzel günlere taşıyacaklarını söyledi.