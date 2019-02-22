Cari açığa karşı yerli ürün önerisi 

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, cari açık sorununun çözülmesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, “Yabancıyı tercih ettiğimiz zaman ülkenin kaynaklarını başka ülkelere transfer etmiş oluyoruz. Ama ülkemizden aldığımızda paramız ekonomimizin içinde kalıyor” dedi. Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyeleriyle kent içi raylı sistem işletmecileri arasında ‘Yerlileştirme İş Birliği Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda konuşan Özdebir, üretmeyen ülkelerin başka ülkelere bağımlı kalacaklarının altını çizdi.

İTHAL ARAÇLAR 15 MİLYAR EURO

Özdebir, ulaşım sektöründe özellikle raylı sistem araçlarına yönelik alımlarda yabancı markaların tercih edildiğini belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın rolünün karar süreçlerinin hızlanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

ARUS Küme Koordinatörü İlhami Pektaş da 1980-2012 döneminde 7 milyar Euro’luk araç alımı yapıldığını belirterek, “Bu araçların içinde 12 farklı marka var. Bunlar yedek parçası, işçiliği, lojistik hizmetleriyle 15 milyar Euro’ya mal oluyor. Eğer yerlisini yapsaydık bu paralar yarı yarıya düşecekti” dedi.

Tüm Raylı Sistem İşleticileri Birliği Başkanı Feyzullah Gündoğdu da kent içi raylı sistemler sektörünün sorunlarına ilişkin 10 ilde çalışma yapılmasının planlandığını dile getirdi. Kent içi raylı sistem işletmelerinin gereksinim duyduğu araç, gereç, yedek parça ve onarım ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması, yerli üreticilerle iş birliklerinin artırılması ve bakım hizmetlerinin yurt içi imkanlarla karşılanması gibi konuların ele alındığı toplantıda, firma yetkilileriyle kent içi raylı sistem işletmelerinin teknik temsilcileri arasında görüşmeler de yapıldı.