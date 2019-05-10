Çiçekçiler de bayrak el değiştirdi

İki adayın yarıştığı toplantıda Emin Çimen 5 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Divan Başkanlığı’nı Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar’ın yaptığı Olağanüstü Genel Kurul’da Emin Çimen ve Ali Ekber Çelik başkanlık için yarıştı. Çimen 155 geçerli oyun 134’ünü alarak Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası’nın başkanı seçildi. Diğer aday Ali Ekber Çelik ise 21 oyda kaldı. Sonucun açıklanmasının ardından Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası’nın yeni Başkanı Emin Çimen teşekkür konuşması yaptı. Çimen, “Ortak aklın gerektirdiği şekilde, hepimizin menfaatine yönelik şekilde hareket edeceğiz” dedi.