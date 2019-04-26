18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9386
  • 6,6354
  • 245.755
  • 94.826
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Çiftçi kadınlardan ‘sıfır atık’la üretim

Bala ilçesinde kadınlar, yöresel ürünleri sıfır atık prensibiyle kurdukları kooperatifle, minimum karbon ayak iziyle üretmeye başladı. Ürünlerini “Afşar Bala’m” markasıyla satış yapan kooperatif üyesi kadınlar, elektriklerini güneş enerjisinden sağlıyor, kimyasal gübre yerine solucan gübresi kullanıyor, araba yerine bisiklete biniyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bala’daki Afşar Kasabası kadınları, Kimya Mühendisi Figen Ar öncülüğünde bir araya gelerek, yaklaşık iki ay önce Afşar Bala’m Kadın Kooperatifi’ni kurdu. Kooperatif tarafından geliştirilen “Minimum Karbon Ayak İzi İle Afşar Ellerinden Balam Ürünler” projesi de Ankara Kalkınma Ajansı tarafından maddi olarak desteklenmeye değer bulundu. Bu projeyle yöresel ürünleri yenilenebilir enerjiyle üreten kadınlar, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından düzenlenen 6. Karbon Zirvesi’nde “Düşük Karbon Kahramanı” ödülünü de aldı. Afşar Bala’m Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Figen Ar, yereldeki kadınları bir araya getirerek Bala’da ilk defa bir kadın kooperatifi kurduklarını ve bu kooperatifte, yöresel ürünleri minimum karbon ayak iziyle ve sıfır atık yaklaşımıyla ürettiklerini söyledi.       

ÇEVRE BİLİNCİ 

Güneş enerjisiyle elektrik ürettiklerini, kömür ve doğalgaz kullanmadıklarını anlatan Ar, “Çevre bilincini geliştirmek istiyoruz. Atmosfere karbondioksit yaymıyoruz. Atıklarımızdan solucan gübresi üretiyoruz. Bu gübrelerle mahsullerimizi üreteceğiz. İyi tarım uygulamaları yapacağız. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. Solucan üretimi için yeşillik, çay atığı, muz kabuğu, yumurta kabuğu ve yeşillik gibi atıkları da yöredeki vatandaşlardan bekliyoruz” dedi. 

BİSİKLETLE TESLİM      

İlçe milli eğitim müdürlüğü ile kaymakamlık desteğiyle kasabadaki lisenin kullanılmayan bir binasının kooperatif için tahsis edildiğini bildiren Ar, “Binamızın ısınması için de tarımsal atıklardan elde edilen biokütle enerjisi kullanacağız. Ürünlerimizin teslimi için de araba yerine bisiklet aldık. Bu bisikletle çevreye zarar vermeden dağıtım yapıyoruz. Projemizle bisiklet kültürü gelişecek” diye konuştu. Ar, kadınlar tarafından üretilen, bakliyat, reçel, yufka, baklava, sarma, erişte gibi ürünleri tescil ettirdikleri “Afşar Bala’m” markasıyla satışa sunduklarını aktarırken, “Ürünlerimiz şu anda İstanbul’da bir otelde satılıyor. Ankara’da da Çiğdemim Derneği üyeleri için düzenli sipariş veriyor. Kooperatifimizin devamı için pazar bulmamız çok önemli. E-ticaret yoluyla ürün satmaya çalışıyoruz ancak komisyon oranları çok yüksek. Torku ve PTT’yle de görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu. Sıfır Atık Projesi’ni himaye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan da randevu istediklerini bildiren Ar, Emine Erdoğan’ın kendilerini kabul etmesini beklediklerini söyledi.        

Güngören Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulu´nda patlama meydana geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sri Lanka'da silah sesleri

Sri Lanka'da silah sesleri

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Trump'tan OPEC'e 'fiyatları düşürün' çağrısı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Hukuk Politikaları Kurulu, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Bursa'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

Orhan Gencebay'ın oğlunu bıçaklayan taksi şoförü için karar

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'

'Çin ve Türkiye ilişkileri güçlenerek devam edecek'

Hakaretler yağdıran yolcu için harekete geçecek

Hakaretler yağdıran yolcu için harekete geçecek

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?
 

POPÜLER HABERLER

Hayretler içinde izleyeceksiniz! Kıl payı kurtuldu...

Hayretler içinde izleyeceksiniz! Kıl payı kurtuldu...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?

Fenerbahçe'nin çılgın transfer listesi

Fenerbahçe'nin çılgın transfer listesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA