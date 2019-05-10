Cinderesi’ne kira müjdesi

Altındağ'da binlerce gecekondunun yıkıldığı Beşikkaya Mahallesi Cinderesi Bölgesi’ndeki hak sahiplerine kira yardımı müjdesi geldi. Altındağ Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde hak sahipleri için kira yardımı ödenmesi karara bağlandı. Bölgede evlerinin yıkılması nedeniyle zor durumda kalan hak sahipleri, 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kira yardımlarını alabilecek. Ayrıca hak sahiplerine teslim edilecek konutların temellerinin 4 ay içerisinde atılması planlanıyor.

Başkan düğmeye bastı

Cinderesi’nde hak sahiplerinin mağduriyetine son vermek için kararlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Hak sahiplerine haklarını bir an önce teslim etmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız ile görüşmeler yaptık. Bunun neticesinde kira yardımları yakında başlıyor. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bölgede yapılacak konutların temellerinin 4 ay içinde atılması planlanıyor. Halkımız bir an önce hakları olan kendi evlerine kavuşsunlar istiyoruz. Altındağ için ve Altındağlı hemşerilerim için hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.