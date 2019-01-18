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Çini sanatçısı Baykal eserlerini sergiledi

Geleneksel Çini sanatının önemli temsilcilerinden Hatice Şehnaz Baykal, eserlerini Türk-Amerikan Kültür Derneği’nde sergiledi.

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Geleneksel sanatlardan Çini ile Ankara ve Bursa’da çalışmalarını sürdüren Baykal’ın ‘Gökkuşağı’ adlı sergisinin açılışını, Türk Arap Dostluk Derneği Başkanı Mahmut Selim Albayrak yaptı. Baykal, Ankara’yı çok seviyorum. Sanatımı Ankaralılar’ın ayağına götürmek bana mutluluk veriyor. Sergimiz 27 Ocak tarihine kadar devam edecek” dedi.   

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