Çocuklar ameliyata güle oynaya gidiyor

Uygulama kapsamında hastaneye bir akülü oyuncak araba alındı. Çocuklar artık ameliyata sedye yerine kendi sürdükleri akülü arabayla gidiyor.

Hastanenin Kulak Burun Boğaz Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hatice Çelik, uygulama öncesinde ailelerin çocuklarını ağlayarak ameliyathaneye uğurladığını söyledi. Bu uygulamayla hem ailelerin hem de çocukların mutlu olduğunu belirten Çelik, “Çocuklar akülü arabayı kendileri kullanarak ameliyathaneye giriyor. İyileştikten sonra da yine akülü arabayla hastane koridorlarında geziyorlar. Ailelerin yaşadıkları kaygıyı, endişeyi, stresi gidermek adına başlatılmış bir uygulama. Oldukça olumlu etkilerini görüyoruz” dedi.

AMELİYATTAN KORKMUYORLAR

Çocuklar için ameliyatın korkutucu bir süreç olduğunu anlatan Çelik, “Bu süreci stressiz atlatabilmeleri bizim için çok önemli. Bu uygulamayla ameliyathaneye oldukça mutlu giriyorlar. Ağlamadan, neşeli bir şekilde masaya yatırıyoruz” diye konuştu. Kulağından ameliyat olan Habibe Ünalan’ın annesi Döndü Ünalan, hastanenin bu uygulamasından oldukça memnun olduklarını belirterek, “Arabayla ameliyathaneye giderken kızım çok mutluydu. Ameliyata girmiyor da sanki oyun oynuyor gibiydi. Biz de çok mutlu olduk. Önceden korkuyorlardı” ifadelerini kullandı.