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Çocuklar üşümeyecek

Etimesgut Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezi (etiSEM) kursiyerleri anlamlı bir projeye imza atıyor.

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Meslek ve beceri kurslarına katılarak boş zamanlarını değerlendiren ve kendilerini geliştiren kadınlar, Osmaniye Bahçe Köyü Şehit Ali Uzun İlkokulu öğrencileri için yardım kampanyası başlattı. Öğrencilere yeni yıl hediyesi vermek için böyle bir kampanya başlattıklarını belirten kadın kursiyerler, çocuklar için bere, atkı ve eldiven ördü. Yardımseverlerden bot ve kırtasiye malzemeleri de toplayarak kolileyen kursiyerler, Etimesgut Belediyesi’nin desteğiyle de yardımları öğrencilere ulaştıracak.   

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