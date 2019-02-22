'Çocuklarımız okullarda emin ellerde'

Açılışta konuşan Palandöken, “Ankara genelinde Kantinciler Odası’na kayıtlı bine yakın esnafımız var. Yani kantincilerimizin titiz davranışları ile çocuklarımızın emin ellerdeler. Aileler kesinlikle hiçbir endişe ve şüpheye düşmesin” dedi. Palandöken, “Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarlarımız ‘müşteri veli nimetimizdir’ düsturundan hareket ederek kendi yemediğini müşterisine yedirmez. Kantinci esnafımız, okullardaki tüm çocukları kendi çocuğu gibi görerek sağlıklı ve hijyenik gıda satışı yapmaktadır. Ailelerimizin içi her zaman rahat olsun” ifadelerini kullandı. Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Kaya TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e açılış anısına plaket takdim etti.