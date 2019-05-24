Çocukların adresi İşçi Kütüphanesi
Çankaya Temizlik İşleri Şantiyesi’nde çöp konteynerlerinin yanına bırakılmış kitapların toplanmasıyla oluşturulan İşçi Kütüphanesi, çocukların uğrak yeri haline geldi.
Beklentilerinin ötesinde bir mekanla karşılaşan çocuklar, eski raflardaki kitapları titizlikle inceliyor. Merdiven basamakları da dahil buldukları her köşeye oturup seçtikleri kitapları okuyan çocukları bazı sürprizler de bekliyor.
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