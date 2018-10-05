Çubuk’a 45 milyon TL’lik yatırım 

Başkent'in her geçen büyüyen ilçelerinden biri haline geldiklerini belirten Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, “Bu güne kadar yapılamayanları ve ilçemizi geleceğe taşıyacak eserler kazandırmak için projeler hazırladık” dedi. Başkan Acehan, “Bu eserler tamamlandığında ilçemize tarihinin en büyük yatırımları olacak. Bu dev projelerimizle önümüzdeki dönem için halkımızın karşısına elimiz dolu bir şekilde çıkacağız” diye konuştu.

PROJELERİ ANLATTI

Başkan Acehan, yapılan çalışmalardan bazılarını şöyle sıraladı:

- Festival ve kültürel etkinliklerin yapılması için hazırlanan Çubukabad Parkı ve Festival Alanı iki etapta projelendirilerek hizmete açıldı.

- Aşağı Çavundur Mahallesi’nde 125 bin metrekare alan üzerinde ve büyük bir kısmı yeşil alan olarak yapılan park projesinde bölgenin doğal, kültürel, sosyal varlıkları göz önünde bulunduruldu.

- Kendine has mimari özellik taşıyan yeni hizmet binasının inşaatı devam ediyor.

- İlçe Merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede Çubuk-Şabanözü yolu üzerinde bulunan Çubuk Canlı Hayvan Pazarı tamamlanarak hizmete girdi.

- İç Anadolu’da örnek olabilecek Osmanlı mimarisine uygun hamam projesinin çalışmaları devam ediyor. 3 milyon 266 Bin TL’ye mal olacak hamam bu yılının sonunda tamamlanacak.

- Barbaros Mahallesi’nde 7 milyon 187 bin TL’ye mal olan Lojistik Merkezi tamamlanarak geçici kabulü yapıldı.

- Kapalı pazar yeri ve kültür merkezinin inşaatı devam ediyor.