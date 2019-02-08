Darülelhan kitaplaştırıldı 

Eser günümüz konservatuvarlarının ilk temsilcisi olan Darülelhan’la ilgili birçok belgenin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan ve bazı kişisel arşivlerden faydalanılarak kaleme alındı. Büyük bir bölümü ilk defa yayımlanan bu belgeler, musiki tarihi açısından büyük öneme sahip olmakla beraber Darülelhan tarihine dair birtakım önemli bilgileri kapsıyor. Hem bu yönüyle hem de dönemin musiki eğitimini ortaya koyması açısından önemli bir kaynak olma özelliği taşıyan eserde, okulun açıldığı günden kapandığı yıla kadar geçirdiği evreler kronik olarak inceleniyor. 193 sayfadan oluşan arşiv niteliğindeki eser, Balgat’taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosu’nda satışa sunuluyor. Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabiliyor.