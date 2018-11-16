Derbentçik Camii kurtarılmayı bekliyor  

Ankara'nın Beypazarı İlçesi’nde harabe ve terk edilmiş durumda olan tarihi Derbentçik Camii, kurtarılarak hem turizm hem de kültür varlıkları içerisinde yerini bulmayı bekliyor. 19‘uncu yüzyıl eserlerinden olan Derbentçik Camii adını bulunduğu köyden alıyor. Kent merkezinin 3 kilometre uzağındaki Derbentçik Köyü, günümüzde tamamen terk edilmiş eski bir yerleşim alanı.

Derbentçik Camii’nin 2001 yılına kadar sağlam olan mihrap ve tavanı günümüzde yok olmuş durumda, Duvarlarının da neredeyse tamamı yıkılmış. Camiye nazaran daha iyi durumda olan 20’nci yüzyıl yapımı minare ise taş bir kaide üzerine tuğla ile örülmüş, şerefe kısmından itibaren petek bölümü ve külahı yıkılmış halde. Minare konum olarak camiden ayrı olarak görülüyor.

PROGRAMA ALINDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Derbentçik Camii ile ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. 2017 yılı Temmuz ayında tamamlanan çalışmaların sonucunda eski şeklinin belirlenerek yeniden yapılmasına karar verildi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, hazırlanan Rekonstrüksiyon Projesi’ni onaylayarak 2019 yılı yatırım programına koydu.

Rekonstrüksiyon Projesi’ni hazırlayan Yüksek Mimar Ercan Aksoy, “Derbentçik Camii 3 duvarı yıkılmış sadece minaresi ayakta olan bir tarihi yapı. Öncelikle mevcut durumunu çizdik. Daha ilk hali ile ilgili bilgilere ulaştık. Cami tamamlandığında güzel sonuç çıkacağını düşünüyoruz” dedi.