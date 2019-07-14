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Dijitalleşme yeni iş imkanı sunacak

ATO Başkanı Gürsel Baran, dijitalleşmenin bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni iş imkanlarını da oluşturacağını belirterek, “Çağı yakalamak, güçlü ve üreten bir ülke olmak için yeni gelişmelere adapte etmek zorundayız” dedi. 

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Ankara Ticaret Odası (ATO)  Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Erasmus Plus Programı kapsamında Başkent’teki 12 üniversitenin ortaklığıyla yürütülen Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu’nun (YİTAK) 2017-2019 Dönemi Kapanış Toplantısı’na katıldı. Baran, yaptığı konuşmada ATO’nun YİTAK Projesi’yle toplam 348 öğrenciyi staj, 17 personeli de eğitim almak üzere 25 ülkeye gönderdiğini söyledi. Baran, “ATO olarak koordinatörlüğünü yaptığımız bu proje ile bir yandan ihtiyaç duyulan vasıflı işgücü arzının yetişmesine katkı sağlıyoruz, bir yandan da iş dünyası ile üniversiteler arasındaki diyalogu güçlendiriyoruz” dedi. Eğitim ve istihdam konularında ailelere de görev düştüğünü dile getiren Baran, kendisinin öğrencilik dönemlerinde yaz tatillerinde de çırak olarak çalıştığını hatırlatarak, “Gençlerimiz tatil de yaparken. kendilerini geleceğe de hazırlasın. Dünya hızlı bir dönüşüm içinde. Dijitalleşme bazı meslekleri ortadan kaldırırken yeni iş imkanları oluşacak. Çağı yakalamak, güçlü ve üreten bir ülke olmak için millet olarak kendimizi yeni gelişmelere adapte etmek zorundayız” diye konuştu. 

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