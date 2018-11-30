Dikmen Vadisi’nde yüzler gülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından etap etap hayata geçirilen Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde mutlu sona yaklaşıldı. Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın bünyesinde hazırlanan ve yıllardır çözüm bekleyen projenin, son etabında yer alan 2 bin 175 gecekondunun yıkımı hak sahipleriyle uzlaşılarak tamamlandı. İnşa çalışmalarına da kısa süre içinde başlanacak. Proje kapsamında hak sahipleri için bin 214 konut inşa edilecek. Projenin en önemli ayaklarından birini de vadiye yapılacak yeşil alan oluşturacak. Bölgenin çehresini değiştirecek peyzaj çalışmaları kapsamında toplam projenin 1 milyon metrekarelik alanı yeşil alan olacak. Proje sayesinde gecekondu yıkımının dışında çevre kirliliği başta olmak üzere bölgeye atılan çöpler ve bu çöplerin yakılması sebebiyle oluşan hava kirliliği de ortadan kalktı. Hem gecekondulardan kalan moloz yığınları hem de çöp atıkları bölgeden tamamen temizlendi.

‘Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin son aşaması olan 4. ve 5. etapta yapım çalışmalarına en kısa sürede başlanacak. 6 kilometre uzunluktaki bir alanı kapsayan Dikmen Vadisi’nin ilk 3 aşaması daha önce tamamlanarak yerleşime açılmıştı.