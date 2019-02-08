Dil eğiticilerine Gazi’den proje

Gazi Üniversitesi, Avrupa Birliği (AB) ve Ulusal Ajans fonlarıyla bilim ve araştırma dünyasına katkıda bulunacak projelerin desteklendiği ERASMUS+ programına büyük katkı sağlıyor. Üniversite, İngilizce öğretmeni yetiştirme alanında farklı ülkelerdeki farklı araştırmacıları bir araya getirmeyi ve ortak bilimsel çalışmalar yapmayı amaçlayan ‘International Language Teacher Education Research Group-ILTERG’ adlı Erasmus Projesi’nin koordinatörlüğünü üstlendi. Projenin ortakları arasında Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi, Polonya’dan Pomeranian Üniversitesi ve Portekiz’den Evora Üniversitesi bulunuyor.

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM İMKÂNI

Projenin yürütücüsü ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Yangın Ekşi, projenin genel amacının dil öğretmeni yetiştirme alanına katkılarda bulunacak ve benzer araştırma konularına ilgi duyan uluslararası düzeyde araştırmacıları bir araya getirmek olduğunu söyledi. Ekşi, projeyle ortak üniversitelerin arasında uzun soluklu araştırma ve geliştirme stratejileri oluşturulacağını ve katkıda bulunan araştırmacılara sürekli mesleki gelişim imkânı sağlanacağını dile getirdi. “ILTERG Projesi’yle, yeni araştırmacıların yetiştirilmesi ve bu sayede projenin uzun vadede alana katkı sağlamasını hedefliyoruz” diyen Ekşi, 8 araştırma makalesi ve ortak yazarlı hazırlanan bir kitabın da özellikle yüksek lisans ya da doktora yapanlara ve alandaki akademisyenlerin yazacakları tezlere katkıda bulunacaklarını anlattı. Doç. Dr. Ekşi, projenin uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması amacıyla da projeyle aynı ismi taşıyan ILTERG Konferansı’nın 8-10 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenleneceğini hatırlattı.