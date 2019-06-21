Direniş Müzesi açılışa hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi işbirliği ile yapılan müzenin, hain darbe girişimimin yıl dönümü olan 15 Temmuz’da açılması planlanıyor.

TÜM YÖNLERİYLE ANLATILACAK

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da beraberindeki heyetle, müzenin inşaatında incelemelerde bulundu. 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olacak müzede, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacak. Müzede, darbecilere karşı gösterilen direnişte şehit olanların ve gazilerin eşyalarının sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, görsel sunumlar yer alacak. Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak.