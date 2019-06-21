27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8296
  • 6,6085
  • 261.923
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Direniş Müzesi açılışa hazırlanıyor

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde sona yaklaşıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi işbirliği ile yapılan müzenin, hain darbe girişimimin yıl dönümü olan 15 Temmuz’da açılması planlanıyor. 

TÜM YÖNLERİYLE ANLATILACAK 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da beraberindeki heyetle, müzenin inşaatında incelemelerde bulundu. 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olacak müzede, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacak. Müzede, darbecilere karşı gösterilen direnişte şehit olanların ve gazilerin eşyalarının sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, görsel sunumlar yer alacak. Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak. 

UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ 

Başkan Oğuz, 15 Temmuz gecesi Kahramankazan’da yaşananların Türkiye ve dünya tarihine altın harflerle yazılan bir destan olduğunu belirterek, “Bu destansı mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Kahramankazan’daki ve Türkiye genelindeki tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin anıları ve yaptıkları kahramanlık bu müze ile gelecek nesillere aktarılacak. Bu projenin hayata geçirilmesi için emek harcayan başta Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy ve emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İBB’nin ödüllü projesi muhtar bilgi sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Nesli tükenmek üzere...Bir fabrikada bulundu

Nesli tükenmek üzere...Bir fabrikada bulundu

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce kişiye erken tayin göründü

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce kişiye erken tayin göründü

Sel çocuğu böyle sürükledi! Korku dolu anlar

Sel çocuğu böyle sürükledi! Korku dolu anlar

Türkiye'yi kahretmişti... İstenen cezalar belli oldu

Türkiye'yi kahretmişti... İstenen cezalar belli oldu

ABD'den BMGK'ya acil toplantı çağrısı

ABD'den BMGK'ya acil toplantı çağrısı

Bahçeli'den sert sözler: Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu...

Bahçeli'den sert sözler: Teröristbaşı Öcalan'ın mektubu...

Tarihi açıklama: İkisi de birçok Yahudi'den daha çok destekliyor

Tarihi açıklama: İkisi de birçok Yahudi'den daha çok destekliyor

'Ayak üstü 40 tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez'

'Ayak üstü 40 tane yalan söyleyen İstanbul'u yönetemez'
 

POPÜLER HABERLER

Darbeye kadeh kaldıran CHP´li Gürkan: CHP´lilerden başkasını işe almayacağım

Darbeye kadeh kaldıran CHP´li Gürkan: CHP´lilerden başkasını işe almayacağım

10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer

10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer

İşte İran'ın vurduğu dev casus Global Hawk ve özellikleri

İşte İran'ın vurduğu dev casus Global Hawk ve özellikleri

21 yıldır çölün ortasında... Gizemi hala çözülemiyor

21 yıldır çölün ortasında... Gizemi hala çözülemiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA