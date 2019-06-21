Direniş Müzesi açılışa hazırlanıyor
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde sona yaklaşıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi işbirliği ile yapılan müzenin, hain darbe girişimimin yıl dönümü olan 15 Temmuz’da açılması planlanıyor.
TÜM YÖNLERİYLE ANLATILACAK
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da beraberindeki heyetle, müzenin inşaatında incelemelerde bulundu. 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olacak müzede, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacak. Müzede, darbecilere karşı gösterilen direnişte şehit olanların ve gazilerin eşyalarının sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, görsel sunumlar yer alacak. Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak.
UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ
Başkan Oğuz, 15 Temmuz gecesi Kahramankazan’da yaşananların Türkiye ve dünya tarihine altın harflerle yazılan bir destan olduğunu belirterek, “Bu destansı mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Kahramankazan’daki ve Türkiye genelindeki tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin anıları ve yaptıkları kahramanlık bu müze ile gelecek nesillere aktarılacak. Bu projenin hayata geçirilmesi için emek harcayan başta Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy ve emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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