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Dönemi şenlikle kapattılar

Hacettepe Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü’nün ilk mezunları olmaya hazırlanan öğrenciler, sergiledikleri tiyatro oyunlarıyla büyük beğeni toplayarak dönemi şenlikle kapattı.

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TUO 401 Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersi kapsamında dört oyun çıkaran bölüm öğrencilerinin sergilediği “Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü’, ‘Entrikalı Dolap Komedisi’, ‘Ay Işığında Şamata’ ve ‘Özgürlük Oyunu’ adlı oyunlar, Doç. Dr. Başak Uysal’ın rehberliğinde sahnelendi. Beytepe Yerleşkesi’ndeki etkinliğe, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi yönetimiyle çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı. Sergilenen oyunların, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine hazırlanmalarına ve dilsel etkinlikleri bütünüyle kullanmalarına olanak sağladığı vurgulandı. 

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