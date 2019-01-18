Dünya klasikleri Ankara'da buluştu

Geçen sezonlarda ‘Shakespeare Oyunları Haftası’, ‘Anton Çehov Oyunları Haftası’, ‘Tek Kişilik Oyunlar Haftası’ ve son olarak ‘Yerli Kadın Yazarlar Haftası’ etkinlikleri düzenleyen Devlet Tiyatroları, 15 Ocak’ta yeni bir haftaya perde açtı. Sophokles’in kaleme aldığı ‘Elektra’ Akün Sahnesi’nde Moliere’in ‘Hastalık Hastası’ Şinasi Sahnesi’nde, ‘Cimri’ Küçük Tiyatro’da; William Shakespeare’in ‘Windsor’un Şen Kadınları’ Stüdyo Sahne’de, Moliere’in yazdığı ‘Mösyö de Pourceaugnac’ Altındağ Tiyatro Sahnesi’nde, John Steinbeck’in ‘Fareler ve İnsanlar’ı Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde, Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’ adlı oyunu ise Büyük Tiyatro’da sahnelenecek. William Shakespeare’in yazdığı, ‘Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası’ adlı oyunun ilk gösterimi de de ‘Klasikler Haftası’ dolayısı ile Ankara’da yapıldı. İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde seyirciyle buluşan oyun büyük beğeni topladı.