Durmuş Ali Akça’nın resim sergisi ASO’da

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’in açtığı sergiye, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve çok sayıda sanatsever sanayici katıldı. Ressam Akça ile birlikte sergiyi gezen ASO Başkanı Özdebir, “Bu sergilerin sanayicinin güzel sanatlara olan ilgisini artırdığını söyledi. ASO Kültür Merkezi’nde ay sonuna kadar açık kalacak olan sergide Durmuş Ali Akça’nın 55 eseri sergilenecek.