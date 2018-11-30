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E-BERK’e özgün ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin öncülüğünde Dünya Gazetesi ve DHL Express iş birliği ile düzenlenen ‘İhracatın Yıldızları 2018’ yarışmasında kazananlar belirlendi.

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Ekonomik büyümeye sağladıkları katkıyla takdir toplayan ihracat şampiyonlarının belirlendiği yarışmada, 298 firma arasından 11 kategoride 22 firma ödüle layık görüldü. Gecede, ‘Türkiye’den ilk kez ihraç edilen ürünlere imza atan’  firma olma özelliğine sahip olan E-BERK, ‘Özgün Ürün Şampiyonları’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.  Ürettikleri yerli tünel açma makinesiyle, Türkiye’nin dünyada tünel açma makinesi üreten sekizinci ülke olmasına imkan sağlayan E-BERK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, ödüle layık görüldükleri için mutlu olduğunu dile getirdi. E-BERK olarak tünel açma makinesi üretiminde ulusal ve uluslararası marka olmayı hedeflediklerini anlatan Özüdoğru,  dünyada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını söyledi. 

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