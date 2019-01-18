Eğitim Bir Sen’den Star’a ziyaret

Star Gazetesi Ankara Haber Müdürü Lütfi Kaplan’a sendikanın çalışmaları hakkında bilgiler veren Haşlak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmenlerin ek göstergeleri konusunda verdiği müjdenin biran önce çıkmasını istedi. Öğretmenler hakkında isimsiz şikayetler yapıldığını dile getiren Haşlak, bu yönde haksız soruşturmalar açıldığını söyledi. Yüksel Haşlak, şiddet olaylarının önüne geçilmesi için okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılmasını gerektiğinin de altını çizdi. Eğitim Bir Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Yüksel Haşlak, Başkan Yardımcıları Nevzat Öğlek, İlhan Kıymaz, Rıza Öner ve Fatih Aşkın ile birlikte yaptığı ziyaretin anısına, Star Gazetesi Ankara Haber Müdürü Lütfi Kaplan’a plaket takdim etti.

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Yüksel Haşlak, Star Ankara Haber Müdürü Lütfi Kaplan’a plaket takdim etti.