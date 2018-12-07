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Eğitimli ‘vale’ler geliyor 

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOVDER) tarafından periyotlarla düzenlenen Vale Eğitim Seminerleri’nin Ankara oturumu Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapıldı.

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Gazeteci-Yazar Fehmi Çalmuk ve Kişisel Gelişim Uzmanı Adem Karafillik’in verdiği eğitimlerde yaklaşık 300 valeye meslekteki yenilikler ve yasal sorumlulukları anlatıldı. Seminerde, valelerle ilgili medyaya yansıyan olumsuz haberlerdeki söz konusu kişilerin vale olmadıklarının altını çizen TOVDER Başkanı Mustafa Nohut, vale ve değnekçi ayrımının yapılması gerektiğini vurguladı. 

YETERLİ DONANIMA SAHİPLER  

Kurumsal firmalarda çalışan valelerin ileri sürüş tekniklerinin yanı sıra psikolojik desteğe kadar pek çok konuda da yeterli olduğunu belirten Nohut, “Haberlerde konu olan kişiler değnekçi olarak tabir ettiğimiz kişiler. Bunlar genellikle kulüp ya da restoranların park sorununu halletmeleri için bahşiş karşılığı sigortasız çalıştırılan kişiler. Haberlerde kullanılan ‘vale’ tanımlaması doğru değil” açıklamasında bulundu. Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyon Başkanı Serkan Bakırtaş da, valelere özellikle büyükşehirlerde ihtiyaç duyulduğunu, çalışanların da son derece profesyonel olduğunu söyledi. Seminerin en önemli adımlarından biri de kadın valeler oldu. Yapacakları işin zor olduğunu belirten kadınlar, öfke ve stres yönetimini iyi öğrendikten sonra bu zorlukların azalacağını dile getirdi.

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