EGO bir yılda 354 milyon yolcu taşıdı

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, otobüs, raylı sistemler ve teleferikle taşınan 2018 yolcu istatistik rakamlarını açıkladı. Yapılan yenilikler ve hatlardaki iyileştirmeler sayesinde yolcu sayısının arttığı Başkent’te, geçen yıl hem EGO otobüsleri hem de raylı sistemler ile toplam 354 milyon 363 bin 930 kişi taşındı. Seyahat eden yaşlı, engelli ve görev kartı bulunan 69 milyon 874 bin 270 kişi ise toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandı. Gündoğdu’nun verdiği bilgiye göre toplu taşıma sisteminde kullanılan bin 553 EGO otobüsüyle geçen yıl 215 milyon 854 bin 581 kişi yolculuk yaptı.

METRO VE ANKARAY ULAŞIMI RAHATLATTI

24 saat kesintisiz hizmetin başlatılmasıyla ulaşımı rahatlayan Başkent’te hizmet veren toplam 64 kilometre uzunluğundaki Metro ve Ankaray’dan oluşan raylı sistemlerle taşınan yolcu sayısı ise 2018 yılında 135 milyon 660 bin 768 kişiye ulaştı. Yenimahalle-Şentepe arasında hem toplu taşıma hem de seyir amaçlı hizmet veren Teleferik hattında da geçen yıl 2 milyon 848 bin 581 kişi seyahat etti.

32 YENİ HAT AÇILDI

Genel Müdür Gündoğdu, 2018 yılı süresince EGO’nun uygulamaya koyduğu yeni projeler, devam eden hizmetler ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Gündoğdu, “Başkentliler’in toplu ulaşım hizmetlerinden en etkin şekilde faydalanmaları için ulaşım ağı, ihtiyaç duyulan bölgelere doğru genişletildi. 32 noktaya yeni hat koyduk. Hatlarda 900 sefer artışı yapılmış oldu. Ankara’daki toplam kapalı durak sayısı da 2 bin 495’e çıktı” dedi.

DÜNYADA BİR İLK ‘DURAK ANKARA’

Ağustos ayında ilk kez Başkent’te kullanıma sunulan ‘Durak Ankara’ uygulaması hakkında da bilgi veren Balamir Gündoğdu, “Başkentliler bu uygulama sayesinde EGO otobüslerinin durağa ulaşma süresini daha hızlı şekilde öğrenmeye başladı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve dünyada ilk kez Ankaralılar’ın kullandığı sistem ‘Whatsapp’ hattı üzerinden çalışıyor. EGO Cep’te uygulamasının dışında kullanıma sunduğumuz ‘Durak Ankara’ uygulamasından faydalanmak isteyen yolcuların ‘ALO 153 Mavi Masa’ hattı olarak kullanılan 0312 153 00 00 numarasını cep telefonlarına kaydetmeleri gerekiyor. Bu numaradan durak numarasının girilmesiyle anında kent içi otobüs ulaşım bilgilerine ulaşım sağlanmış oluyor” ifadelerini kullandı.