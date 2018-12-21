EGO otobüsleri dezenfekte ediliyor

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte grip ve nezle gibi bulaşıcı hastalıkların daha sık görülmeye başladığına dikkati çeken Gündoğdu, günlük 800 binin üzerinde kişinin ulaşımının sağlandığı EGO otobüslerinin seferlerin tamamlanmasıyla birlikte temizlendiğini anlattı. Günlük rutin temizliğinin dışında nezle, grip gibi hastalıklara karşı otobüslerin 15 günde bir de dip köşe dezenfekte edildiğini belirten Gündoğdu, “Araçlarımızın hijyen olmasına da büyük önem veriyoruz. Mevsimsel olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla da otobüslerin içlerini hastanelerde kullanılan özel temizlik malzemeleriyle dezenfekte ederek, kapalı mekanlarda hızla üreyen virüslere karşı arındırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

SEFERDEN SONRA TEMİZLİK

Toplu taşıma araçlarını temiz ve hijyenik bir şekilde halkın kullanımına sunduklarını belirten Gündoğdu, grip ya da nezle durumunda Ankaralılar’dan iyileşinceye kadar maske ve eldiven kullanmaları konusunda duyarlı olmalarını istedi. EGO’nun, her gün bin 344 otobüsle 8 bin 675 sefer yaparak toplu ulaşım sağladığını hatırlatan Balamir Gündoğdu, yapılan temizlik işlemleri hakkında şu bilgileri de paylaştı: “Otobüslerimizin tamamı günlük seferlerini tamamladıktan sonra Dikmen, Macunköy, Mamak NATO Yolu, Akköprü ve Sincan’da bulunan bölge müdürlüklerinde her gece baştan aşağıya temizlenerek ertesi güne hazır hale getiriliyor. Otobüsler temizlik ekipleri tarafından vakumlu süpürgelerle kaba pisliklerden arındırıldıktan sonra, yolcu koltukları, koltukların arka-alt kısımları, düğmeler, direksiyon, cam kenarları ve lastikleri, şoför paravanı, yolcu tutamakları büyük bir titizlik içinde temizleniyor. Rutin olarak gerçekleştirilen bu temizliklere ek olarak toplu taşıma araçlarının yaz aylarında haşerelere, kış aylarında da salgın hastalıklara karşı özel olarak dezenfekte edilmesini sağlıyoruz.”