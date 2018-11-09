EGO otobüsleri kışa hazır 

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşımada hizmet veren bin 554 otobüsü kış koşullarına hazırlıyor. 1 Aralık’ta başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde bulunan yazlık lastikleri kışlık lastiklerle değiştirmeye başladı. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı’nın Macunköy’de bulunan atölyelerinde yapılan lastik değiştirme çalışmalarına hız verildi. Başkentlilerin, olumsuz hava şartlarında da güvenli ve konforlu yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla otobüslerin, antifriz ve kalorifer bakımları da büyük bir titizlikle yapılıyor.

AB KRİTERLERİNDE

Lastik değişimlerinde Avrupa Birliği (AB) kriterleri esas alınıyor. 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşu azalan ve buna bağlı olarak frenleme mesafesi artan yaz lastiklerinin AB yönetmeliklerince kabul gören, ‘kar kristali’ sembolü bulunan vakumlu kış lastikleriyle değiştirerek, araçlar karlı yol şartlarına hazır hale getiriliyor.

Otobüslerde yapılan tüm hazırlıklara rağmen olumsuz hava şartlarına karşı önlem olarak zincirli yedek araçlar da hazır tutulacak. Yolda kalan, arızalanan araçlar için dış arıza servisine ait 5 seyyar tamir aracı, bir lastik onarım aracı, 4 kurtarıcının (vinç) her zaman hazır bekletilecek. Vakumlu lastikler uygun koşullarda ve güvenli bir ortamda saklanıp değiştirilirken, lastik değişimi sırasında iş güvenliği kurallarına da titizlikle uyuluyor.

Başkentlilerin kış aylarında konforlu ve güvenli yolculuk yapmaları için her türlü tedbiri aldıklarına dikkati çeken EGO yetkilileri, özel araç sürücülerini de araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmeleri ve yazlık lastikleri kullanmamaları konusunda uyardı.