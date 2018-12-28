EGO’da ‘engelli yolcu’ eğitimi

EGO şoförlerine halka ilişkilerden ilk yardım ve yangına, öfke kontrolünden kadına şiddete kadar birçok başlık altında verilen eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Engelli yolcularla iletişim konusunda, Ankara MS (Multipl Skleroz) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sümer Çavuşoğlu Boysan tarafından Macunköy Tesisleri’nde EGO şoförlerine teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Boysan’ın, her gün 30 binin üzerinde engellinin toplu taşıma araçlarından yararlandığına dikkat çektiği eğitimde, bu yolculara karşı tutum ve iletişimin önemli olduğuna vurgu yapıldı. Merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS hakkında da şoförleri bilgilendiren Boysan, MS hastaları içinde tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda olan bireylerin bulunduğunu hatırlatarak, engellilerin toplu taşıma araçlarıyla seyahat ederken yaşadığı zorlukları ayrıntılarıyla anlattı.

KONFORLU VE GÜVENLİ SEYAHAT

Engelli bireylerin evlerinden çıkmadan önce dışarıdaki fiziki koşulların kendileri için uygun olup olmadığını düşünmeye başladığını ifade Sümer Çavuşoğlu Boysan, “Engellilerin toplumsal yaşamın içinde olması için yolların, binaların ve toplu ulaşım araçlarının onlar için uygun hale getirilmesi gerekiyor. Fiziksel durumlarından dolayı tekerlekli sandalye veya koltuk değneklerine bağımlı yaşamak zorunda kalanların, evlerinden işlerine ve okullarına tek başlarına, özgür, güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. EGO’nun otobüslerini engelli kullanımına uygun hale getirmesi engellilerin kimseye muhtaç olmadan, özgürce seyahat etmesine olanak sağlıyor” diye konuştu.