'Ekonomide geleceğe yönelik iyimserim' Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) üyeleri, ‘Ekonomik Gündem Değerlendirmesi ve Bankacılık’ konulu toplantıda bir araya gelerek, Türkiye ekonomisi ve geleceği üzerine konuştu. Türkiye Finans Katılım Bankası Ticari ve Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam’ın konuk olduğu toplantıda, krizlerden çıkarılan dersler masaya yatırıldı.