'Ekonomide geleceğe yönelik iyimserim'
Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) üyeleri, ‘Ekonomik Gündem Değerlendirmesi ve Bankacılık’ konulu toplantıda bir araya gelerek, Türkiye ekonomisi ve geleceği üzerine konuştu. Türkiye Finans Katılım Bankası Ticari ve Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam’ın konuk olduğu toplantıda, krizlerden çıkarılan dersler masaya yatırıldı.
Ayrıca toplantıda, likiditeyi doğru kullanma üzerine önerilerde bulunuldu. Ekonominin geleceğine yönelik iyimser olduğunu belirten Akşam, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın muazzamlığı ve sahip olduğu genç nüfusla daha iyi günlere gidileceğini söyledi.
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