Enerjinin devleri Başkent’te buluşacak 

Fuarda ülkemize 2 milyar dolarlık yatırım gelmesi bekleniyor. Ankara Congresium’da 8-9 Kasım’da bu yıl 11. düzenlenecek olan Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’na başkanlık eden Çiğdem Dilek, Türkiye’nin ekonomik büyümesi, döviz kurundaki değişim, yenilenebilir enerji kaynaklarına dair yapılan yasal düzenlemeler, coğrafi konum gibi nedenlerin özellikle Avrupa merkezli uluslararası enerji kuruluşlarının ilgisini Türkiye üzerine çektiğini söyledi. Son olarak Alman rüzgâr türbini üreticisi Enercon Genel Müdürü Hans-Dieter Kettwig’in rüzgâr enerjisi alanında yapılacak ikinci YEKA ihalesi ile ilgilendiklerini açıkladığını anımsatan Dilek, “Yabancı yatırımcıların bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’ye yaptıkları doğrudan enerji yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artarak 649 milyon dolar oldu. Bu yılın 5 ayında hayata geçirilen 2,1 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırımların yaklaşık 3’te 1’i enerji sektöründe yapıldı. Bizim öngörümüz gelecek yıl enerji sektörüne yapılacak yabancı yatırımın 2 milyar dolara ulaşacağı doğrultusunda. Tüm sektör çalışanlarının hesaplarını buna göre yapmalarını öneriyoruz” diye konuştu. Fuara 14 bin civarında ziyaretçi bekleniyor.