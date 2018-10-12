Enflasyonla mücadelede, Başkent tek vücut oldu  

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na ilişkin açıklamada bulundu. Baran enflasyonun kısa dönemde kaynak ve gelir dağılımını bozduğunu, uzun dönemde de büyümeyi engellediğini vurguladı. Baran “Enflasyonla mücadele sadece bugünü değil çocuklarımızın geleceğini etkileyeceği için çok önemli. Bu nedenle ATO olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız” ifadelerini kullandı.

İNDİRİM ÖNEMLİ BİR HAMLE

Baran, enflasyonla mücadele için yüzde 10 indirim kampanyası uygulamasının tüketimin devamı açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Baran, 50 üründeki yüzde 10’luk indirimin, gıdadaki yüzde 21’lik enflasyonun düşmesine yol açacağını söyledi. Baran, gıda ürünlerindeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için uzun dönemli sonuçlar doğuracak gözetim mekanizması ile Hal Yasası’nın çıkartılmasının da enflasyonla mücadele açısından önemli olduğunu dile getirdi.

AYNI SAFTA YER ALIYORUZ

Elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacak olmasının genel olarak fiyatlar üzerinde etkisinin çok büyük olduğunu vurgulayan Baran, “Reel sektörün KDV iadelerinin de yılbaşından itibaren ödenecek olması üyelerimiz tarafından çok olumlu karşılandı. Ülke olarak geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçte, geleceğimizi etkileyecek enflasyonla mücadelede tüm kesimlerin ortak kararlılık sergilemesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ankara Ticaret Odası olarak bu süreçte elimizi taşın altına koyacağımızı bundan yaklaşık bir ay önce ifade ettik. Fiyatların yükselmesi ve likidite sıkıntısı karşısında üyelerimize destek olmak adına girişimlerimizi yaptık” diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Tüm hazırlık çalışmalarını bitirdiğimiz yeni hizmet binamızın yapımını erteledik. Bu kaynağı üyelerimiz için düşük maliyetli finansman oluşturmak üzere bankalara aktardık. Bunu yaparken de ‘şimdi değilse ne zaman’ dedik. Yerli ve milli üretimin önemine dikkati çektik. Bu sürecin atlatılacağından hiç şüphemiz yok. Ülke olarak geçmişte enflasyon yüzünden ağır bedeller ödedik. Düşük enflasyonun refaha nasıl yansıdığını son 15 yılda gördük. Dolayısıyla toplumun tüm kesimlerinin el ele vererek enflasyonla topyekün mücadelesi aydınlık yarınlarımız için çok önemli ve bu mücadelede başarılı olacağız. Ankaralı tüm tüccarlarımız da enflasyonla mücadele için aynı safta yer almaktadır” ifadelerini kullandı. Baran, enflasyonla mücadelede tüketicilere de büyük rol düştüğünü belirterek, bu süreçte tüketicinin ve dürüst tüccarın birbirine sahip çıkması gerektiğinin de altını çizdi.