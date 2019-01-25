Engel tanımayan çocuklar Filistin’in sahneye çıktı

Yön Sanat Atölyesi’nde tiyatro eğitimi alan engelli ve suça sürüklenen çocuklar, ‘Dava Filistin’ adlı oyunuyla sahneye çıktı. Dumlupınar Filmi’nin senaristi Seda Demirtaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Erdem Öksüz’ün yaptığı ‘Dava Filistin’ adlı oyun MEB Şura Salonu’nda ilk kez sahnelendi. Oyunda Filistin halkının yıllardır verdiği var oluş mücadelesi ve İsrail askerlerinin Müslümanlar’a karşı uyguladığı şiddet olayları ele alındı. Mustafa Türker, Nazım İriç ile Aytaç Işık’ın rol aldığı oyunun bazı bölümlerinde duygusal anlar yaşandı.

ERZİNCANLI DA DESTEK VERDİ

Turan Yılmaz’ın müzik direktörlüğünü yaptığı oyuna, ‘Ben Kudüs’üm şiiriyle Dursun Ali Erzincanlı da destek verdi. Yönetmen Erdem Öksüz, yaptığı konuşmada, 2010 yılından bu yana engelli ve madde bağımlısı çocukların rehabilitasyonu için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Tiyatroyu araç olarak kullandıklarını vurgulayan Öksüz, “Amacımız çocukların hayatlarına dokunmak. Bu uğurda da bugüne kadar, 9 yılda 5 oyunla 75 bin kişiye ulaştık” diye konuştu. Oyunu izleyenler arasında Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da vardı. Mustafa oyunu çok beğendiğini ve bu sayede Türkiye’nin mesajının Filistin halkına ulaştığını söyledi.