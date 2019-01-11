Engelsiz Fikirler Sıradışı Projeler

Proje Koordinatörü Erol Öztamur, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, projenin amacının engellilerinin toplumun tamamı için projeler üretmesini sağlamak olduğunu söyledi. Öztamur, “Engelliler sadece engellilik alanında değil, sığınmacı ile ilgili, çevre ile ilgili ya da istihdam alanında da birçok proje yazabilir. Maalesef şu ana kadar engelliler hep engellilikle ilgili projelerin içine sıkıştırıldı. Biz, bunu aşmak istiyoruz. Engellilere, toplumun tamamı adına bir şeyler yapabilme özgürlüğünü tanımak istiyoruz” diye konuştu.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Türkiye’deki hibe programlarına başvurmayı planladıklarını dile getiren Öztamur, özellikle KOSGEB gibi girişimcilik alanındaki faaliyetlerde engellilerin aktif yer almalarını, kendi işlerini kurmalarını istediklerini anlattı. Projeye 20 fiziksel ve zihinsel engelli katılımcının yanı sıra 15 gönüllü iştirak etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca desteklenen proje üç hafta sürdü. Katılımcılara ‘proje döngüsü’, ‘iletişim becerileri’, ‘öfke kontrolü’, ‘çatışma çözümü’, ‘vaka çalışması’ konularında eğitimler verildi ve atölye çalışmaları yapıldı.