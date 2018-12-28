Erdoğan’ın müjdeleri piyasayı canlandıracak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği asgari ücrete uygulanan prim desteği ile elektrik ve doğalgazda yapılacak indirim uygulaması haberinin yılın son günlerinde iş dünyası için moral olduğunu dile getirdi. Baran, Başkan Erdoğan’ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019 yılında da devam etmesi kararının, iş ve istihdamın devamlılığı açısından önem taşıdığını vurguladı. Gürsel Baran ilk kez işe başlayacak olanların tüm sigorta ve vergi giderlerinin devlet tarafından üstlenilmesinin de istihdamın artışında önemli rolü olacağına dikkati çekti.

GÜÇLÜ REKABET İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Enerji maliyetlerinin işletmeler üzerinde önemli bir yük oluşturduğu ve güçlü rekabete engel teşkil ettiğinin altını çizen ATO Başkanı Baran, “Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019’da da devam edeceğini açıklaması, KOBİ’lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli sistem ve elektrik ile doğal gazda yapılacak indirim yılın son günlerinde iş dünyası için moral oldu. Elektrik fiyatlarına uygulanacak yüzde 10 indirimin KOBİ ve ticarethanelere de uygulanması, moralleri daha da yükseltecektir” diye konuştu. KOBİ’lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli yeni sistemin iş dünyası için önemli olduğunu belirten Baran, “Alacak sigortası iş dünyası olarak uzun zamandır talep ettiğimiz bir sistemdi. Reel sektör, desteklerin arttığı, risklerin de en aza indiği ortamda sahip olduğu tüm enerjisini üretime, ticarete ve ihracata yönlendirerek ekonomimizin daha da güçlenmesi için var gücüyle çalışacaktır” değerlendirmesinde bulundu.