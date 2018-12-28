Erdoğan’ın müjdeleri piyasayı canlandıracak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ‘asgari ücret zammı’ ile ‘elektrik ve doğalgaz indirimi’ müjdeleri iş dünyasında olumlu karşılandı. ATO ve ASO, her iki güzel haberin de piyasaları canlandıracağını duyurdu.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği asgari ücrete uygulanan prim desteği ile elektrik ve doğalgazda yapılacak indirim uygulaması haberinin yılın son günlerinde iş dünyası için moral olduğunu dile getirdi. Baran, Başkan Erdoğan’ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019 yılında da devam etmesi kararının, iş ve istihdamın devamlılığı açısından önem taşıdığını vurguladı. Gürsel Baran ilk kez işe başlayacak olanların tüm sigorta ve vergi giderlerinin devlet tarafından üstlenilmesinin de istihdamın artışında önemli rolü olacağına dikkati çekti.
GÜÇLÜ REKABET İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Enerji maliyetlerinin işletmeler üzerinde önemli bir yük oluşturduğu ve güçlü rekabete engel teşkil ettiğinin altını çizen ATO Başkanı Baran, “Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019’da da devam edeceğini açıklaması, KOBİ’lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli sistem ve elektrik ile doğal gazda yapılacak indirim yılın son günlerinde iş dünyası için moral oldu. Elektrik fiyatlarına uygulanacak yüzde 10 indirimin KOBİ ve ticarethanelere de uygulanması, moralleri daha da yükseltecektir” diye konuştu. KOBİ’lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli yeni sistemin iş dünyası için önemli olduğunu belirten Baran, “Alacak sigortası iş dünyası olarak uzun zamandır talep ettiğimiz bir sistemdi. Reel sektör, desteklerin arttığı, risklerin de en aza indiği ortamda sahip olduğu tüm enerjisini üretime, ticarete ve ihracata yönlendirerek ekonomimizin daha da güçlenmesi için var gücüyle çalışacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
DAHA HUZURLU İŞ HAYATI
Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de, yüzde 26,05 artışla net 2 bin 20 TL’ye yükseltilen asgari ücret rakamını olumlu karşıladığını belirterek, “2019 yılında asgari ücret desteğinin 12 ay olarak devam edeceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi. Özdebir, asgari ücrete 5 puanlık refah payı eklendiğini anımsatarak, yeni ücretin çalışanlara hayırlı olmasını diledi. Maaşlara yapılan zammın doğrudan ekonomiye geri dönüş sağlayacağını belirten Nurettin Özdebir, “İşçilerimiz bu artışı hak etmiştir. Onların refah seviyelerini artırmak hem devletimizin hem de işverenlerimizin görevidir. Daha mutlu çalışanlarımızla daha huzurlu bir iş hayatı ve daha verimli bir ülke olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Kararın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda oy birliğiyle alındığını, devlet, işçi ve işverenin ortak bir karara imza attığını ve bunun da uzlaşma kültürü açısından önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Özdebir, gelecekte ülkede verilecek olan her alandaki kararın uzlaşıyla alınmasını temenni etti. ASO Başkanı Özdebir, “2019 yılında 12 ay devam edecek asgari ücret desteği ve 51 ilde 6 puanlık SGK teşviki ile ilk kez işe alınacakların vergi ve SGK desteklerinin sürdürülecek olması, işverenlerimize gelecek yıl da önemli katkı sağlayacaktır. Elektrik ve doğal gaz indirimleri de vatandaşın alım gücünü artırarak piyasada beklenen canlanmaya önemli bir destek olacaktır” diye konuştu.
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