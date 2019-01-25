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Eryaman Stadı pazartesi açılıyor

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Eryaman Stadı’nın, Spor Toto Süper Lig’de Pazartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçı ile birlikte hizmete açılacağını müjdeledi. 

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Başkent'in Süper Lig’deki tek temsilcisi olan ve sezon başından bu yana evindeki maçları şehir dışında oynamak zorunda kalan Ankaragücü’nün stat hasreti bitiyor. Ankaragücü Pazartesi günü Eryaman Stadı’nda taraftarının karşısına çıkacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Eryaman Stadı’nı ziyaret etti. 

Yapımı tamamlanan 22 bin kişilik stadın loca, tribün ve saha bölümlerini gezen Kasapoğlu ve Özhaseki, yetkilerden bilgi aldı. Ankaragücü’nün yeni stat inşaatının tamamlanmasında bazı ihtilaflar yaşandığını ve takımın aylardır iç saha maçlarını şehir dışında oynamak zorunda kaldığını belirten Özhaseki, “Stat yapılmış, ortaya güzel bir eser çıkmış, bunun için onca fedakarlık edilmiş. Ancak gelinen noktada bir takım ihtilaflar var. Bu ihtilaflar çözülemediği için de anahtar Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza teslim edilemiyordu. O zamanda stada oynanabilir raporu verilemiyor. Bu konuyu bildiğim için Başkan’ınız Recep Tayyip Erdoğan’a arz ettim. O da benim hakem olmamı istedi ve geldiğimiz noktada en son yüklenici firma anahtarı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teslim etti” diye konuştu. 

BAŞKENT ŞAMPİYON ÇIKARMALI 

Özhaseki, “Ankara Başkent ama sporda şampiyon ne yazık ki olamadı. Şimdi bunu yapma sırası. Elbirliğiyle Ankaragücü’ne destek verme sırası. Ankara halkının takımı devamlı en üstlerde görmeye hakkı var diye düşünüyorum”  dedi. 

ANKARA PROJELERİNİ DESTEKLEYECEĞİZ 

Bakan Kasapoğlu ise stadın tamamlanmasında yaşanan pürüzlerin giderilmesinde Mehmet Özhaseki’nin kilit rol oynadığını belirterek, “İnşallah bundan sonraki süreçte kendisinin Ankara’ya yönelik projelerinde biz de destek olacağız. Seçim sürecinden sonra da çok önemli projelerimiz var, kendisinin de özellikle bu son süreçteki desteklerine teşekkür ediyorum. Ankara’mıza, Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik dolu, rekabetin dostça, kardeşçe yaşandığı maçlara sahne olması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı. 

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