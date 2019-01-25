ESDER’den Erdoğan’ın fiyat uyarısına tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın marketlerde fiyatların düşmemesi konusundaki sert eleştirilerine destek veren Çelikus, Perakende Yasası’nın yeniden düzenlenmesiyle bunun önüne geçilebileceğini söyledi. Hipermarketler, zincir marketler ve AVM’lerin tekelleşerek esnaf ve sanatkarın işlerini olumsuz etkilediğini, iç piyasada da dengesiz ekonomik ortama neden olduğunu vurgulayan Çelikus, “Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da hipermarketlerin, zincir marketlerin ve AVM’lerin uyguladıkları fahiş zamlar hakkında belirttiği gibi, konulacak kurallar ve yapılacak etkili denetimlerle bir an önce bu kesimin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini beyan etmiştik. Bu hal böyle devam ederse piyasadaki esnafın yok olması kaçınılmaz olup, daha sonra yerli marketler de bu durumdan nasibini alacak ve piyasa tamamen yabancı marketlerin eline geçecektir” dile konuştu..

TEKELCİ YAPILANMA TEHDİDİ

Hipermarket, zincir marketlerin ve AVM’lerin oluşturduğu tekelci yapının, üreticiyi, esnaf ve tüketiciyi tehdit ederek piyasayı istedikleri gibi belirlemekte olduklarını dile getiren ESDER Genel Başkanı Çelikus, “Dar gelirli, işçi, çiftçi, memur, emekli, dul, yetim ve esnaf bu durumdan ciddi anlamda etkilenmektedir. Bunun çaresi, esnafın önünü açarak güçlendirmekten geçer. Fahiş zamların ve piyasa baskılarının önlenmesi için üreticiyi, esnaf ve tüketiciyi koruyan yasal düzenleme yapılmalıdır. Kadük çıkan perakende yasası diğer ifadeyle hipermarket yasasını günün koşulları ile dikkate alarak yeniden düzenlenmesidir” dedi.