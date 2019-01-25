Eskişehir Yolu nefes alacak

Büyükşehir Belediyesi’nin, Bilkent Şehir Hastanesi’ne Başkent’in dört bir yanından kolaylıkla ulaşımın sağlanabilmesi için yaptığı 29 köprü ve kavşak ile birbirine bağlantılı 33 kilometre uzunluğundaki yeni yollar aşama aşama trafiğe açılıyor. Kesintisiz ulaşımı sağlayan Kepekli, Akköprü ve Türk Telekom kavşaklarının hizmete açılmasının ardından Eskişehir Yolu trafiğine nefes aldıracak ayrıca Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak alternatif üst geçit köprü inşaatı da tamamlandı. ODTÜ-Teknokent Kavşağı’nı trafiğe açan Büyükşehir Belediyesi bir yandan da Bilkent Şehir Hastanesi’ne bağlantı sağlayacak ‘Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşağı’nın yapımına devam ediyor. Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte günlük 100 bin kişi ve 30 bin aracın daha Eskişehir Yolu’nu kullanmaya başlayacak olması sebebiyle alternatif güzergah projeleri tek tek hayata geçiriliyor. Eskişehir yönünde Dumlupınar Bulvarı’nda ilerleyen araçlar; Danıştay, AFAD ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın karşısından ardgerme köprü olarak da adlandırılan üst geçit köprüsünü kullanarak Bilkent Şehir Hastanesi’ne dönüş sağlayabilecek. Yeni üst geçit sayesinde Eskişehir Yolu’nun trafik yükü azalacak.

2 ŞERİT VE YAYA YOLUNA SAHİP

İki şeritli olarak 288 metre uzunluğunda inşa edilen üst geçit yolun her iki tarafından asansörle geçişi sağlayacak 2 buçuk metre genişliğinde ve 108 metre uzunluğunda yaya geçidi ile de hizmet verecek. Eskişehir Yolu Hastane Girişi Üst Geçit Köprüsü’nün yaya yolu, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ise kısa bir süre içinde tamamlanacak. Bilkent Şehir Hastanesi’ne erişimi kolaylaştırarak ve ODTÜ-Teknokent Kavşağı’na bağlantı sağlayacak bir başka önemli proje olan ‘Hacettepe Üniversitesi Çok Katlı Köprülü Kavşak’ yapımında da sona yaklaşıldı. Yol bağlantıları ve çok katlı özelliği ile Ankara’da bir ilk olacak Hacettepe Üniversitesi Önü Çok Katlı Köprülü Kavşağı’nda üst geçitler; 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Trafik akışı Angora Bulvarı’ndan Hacettepe-Beytepe Kampüs Yolu Dumlupınar Bulvarı istikametine doğru 2 şeritle sağlanacak. 355 metre uzunluğundaki ardgerme köprünün altında döner kavşak ve U dönüşleri yer alacak. Çok katlı kavşak aynı zamanda Angora Bulvarı’ndan Bilkent Şehir Hastanesi’ne de geçişi sağlayacak şekilde tasarlandı.