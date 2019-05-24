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Esnaf düğün sezonundan umutlu

TESK Genel Başkanı Palandöken, bu yıl yaklaşık 550 bin çiftin yuva kurmak için alışveriş yapmasının beklendiğini belirterek, “Ramazan’da durgun geçen piyasalar, düğün sezonundan ümitli” dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçen yıl 553 bin çiftin dünya evine girdiğini, bu yıl da yaklaşık 550 bin çiftin yuva kurmak için düğün alışverişi yapmasının beklendiğini belirterek, “Bir evin kurulması için salon takımından mutfak masasına, yatak odasından oturma odasına kadar yapılan tüm alışverişler ve düğün masrafları piyasayı canlandıracak. Ramazan’da durgun geçen piyasalar, bu yaz düğün sezonundan ümitli” dedi.

Palandöken, Ramazan ayının sona ermesiyle düğün sezonunun piyasaya büyük canlılık getireceğine dikkati çekerek, “Günümüzde evliliğin maliyeti bütçeye göre değişmekle birlikte 50 bin TL’den başlayarak, 500 bin TL’ye kadar çıkıyor. Gençlerimiz dünya evine girerken piyasaların da düğün alışverişlerinden nasiplenmesi için üreticiler ve firmalar elini taşın altına koyarak her bütçeye uygun, indirimli evlilik paketleri hazırlamalı” ifadelerini kullandı. Alışveriş yapacak çiftlerin, düğün sezonundaki kayıt dışılığa karşı da dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Nişan, kına, düğün, çeyiz, ev döşeme derken birçok masraf altına giren gençlerimiz, maliyetleri minimuma indirebilmek için en hesaplı alışverişleri tercih ediyor. Bu süreçte, dövizdeki dalgalanmalar yüzünden düğün alışverişlerini fırsata çeviren merdiven altı üretime karşı uyanık olunmalı. Özellikle mobilya alışverişlerinde kayıt dışılık büyük bir sorun teşkil ediyor” diye konuştu.

 

´´Alka´´ başarıyla imha etti

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