Esnafa vergi teşekkürü

Ziyarette ANKESOB Başkan Vekilleri Hüseyin Ar ve Hasan Çavuşculu ile Genel Sekreter Abdurrahman Varol da hazır bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Karayılan, “Ahilik yolundan ayrılmayan, helal rızk için alın teri döken ve vergi mükellefliğinden kaynaklanan sorumluluğunu zamanında yerine getiren tüm esnaf ve sanatkarlarımızın kurum olarak yanındayız” dedi. ANKESOB Başkanı Yiğiner de, toplumda vergi bilincinin artması gerektiğini söyledi. Devletin vatandaşa hizmet sunabilmesinin vergiye bağlı olduğunu aktaran Yiğiner, “Devletimizin tüm kurumları ile işbirliği, koordinasyon ve uyum içerisinde çalışan esnaf ve sanatkarlarımız devletine, milletine bağlı, ülkesine hizmeti kendisine görev edinmiştir. Bu anlamda ödediği vergilerle ülkemizin gelişimine ve kalkınmasına katkıda bulunan, Ahilik ilkeleri ışığında yarının büyük işletmelerini oluşturmaya aday esnaf ve sanatkarlarımız her zaman üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiş, bundan sonra da getirmeye devam edecektir” diye konuştu.