Esnaftan sigorta primi talebi

Esnafın, yanında çalıştırdığı işçinin prim tutarının ise geçen yıl 684 lira iken bu yıl 781 liraya yükseldiğini belirten Çelikus, “Sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Durum böyle olunca esnafımız kendi sigorta primini ve yanında çalıştırdığı elemanın sigorta primini ödemekte güçlük çekiyor. Çünkü esnafın bir yıllık sigorta primi neredeyse sermayesi kadar. 2019 yılına sayılı günler kala asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle sigorta primleri de artış gösterecek. Esnaf ve sanatkârlar her yıl artan sigorta primleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Esnafımızın durumu göz önüne alınarak sigorta primlerinin oranı yüzde 34,5’ten daha az olmalı ki ödemelerinde daha fazla sıkıntı yaşamasınlar. Primler düşerse kayıt dışı istihdam ve işsizliğin önüne geçilebilir” dedi.