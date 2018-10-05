Etimesgut’a 13 yeni park
Etimesgut Belediyesi, ilçeye toplam alanı 250 bin metrekareyi bulan 13 yeni park ve hatıra ormanı daha kazandırdı.
Yeni yeşil alanlar arasında Göksu Mahallesi’nde 135 bin metre karelik alan üzerine 10 bin yetişkin ağaç dikilerek oluşturulan Cumhuriyet Ormanı da bulunuyor. Belediye Başkanı Enver Demirel park sayısını 315’e, yeşil alan miktarını ise 2 milyon 605 bin metrekareye yükselttiklerini söyledi. Demirel, “İlçemizin dört bir yanını parklarla, yeşil alanlarla, korularla, hatıra ormanlarıyla donatıyoruz. Her yönüyle çağdaş bir Etimesgut oluşturuyoruz” dedi.
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