Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Etimesgut’a 13 yeni park  

Etimesgut Belediyesi, ilçeye toplam alanı 250 bin metrekareyi bulan 13 yeni park ve hatıra ormanı daha kazandırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni yeşil alanlar arasında Göksu Mahallesi’nde 135 bin metre karelik alan üzerine 10 bin yetişkin ağaç dikilerek oluşturulan Cumhuriyet Ormanı da bulunuyor. Belediye Başkanı Enver Demirel park sayısını 315’e, yeşil alan miktarını ise 2 milyon 605 bin metrekareye yükselttiklerini söyledi. Demirel, “İlçemizin dört bir yanını parklarla, yeşil alanlarla, korularla, hatıra ormanlarıyla donatıyoruz. Her yönüyle çağdaş bir Etimesgut oluşturuyoruz” dedi.   

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA