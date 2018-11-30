Etimesgutlu Beyza Avrupa’yı salladı 

17-25 Kasım tarihleri arasında Slovenya’nın Maribor Kenti’nde yapılan turnuvada rakiplerini yenen Özçakar altın madalya kazandı. Özçakar, madalya töreninde İstiklal Marşı’nı asker selamı vererek okudu. Bayanlar 70 kilogramda full Cantack branşında şampiyon olan Beyza Fatma Özçakar turnuvada altın madalya kazanan 2 Türk sporcudan biri oldu. Kick Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndan 2 altın, 5 gümüş, 15 bronz madalya ile döndü. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, şampiyon sporcu Özçakar’ı başarısından dolayı kutladı.