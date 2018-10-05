Fabrika gibi okul 

Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi, mobilya, metal ve tekstil başta olmak üzere birçok sektörde fabrika gibi üretim yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, yaklaşık 5 milyon TL’lik geliri ile Türkiye’de ikinci sıraya yerleşen okulun müdürü Hayrettin Karaziyan, mesleki eğitim merkezlerinin 12 yıllık zorunlu eğitimin içine dahil edildiğini anımsatarak, bu kapsamda öğrencilerin haftada bir gün okula geldiklerini, ayrıca işletmelerde işbaşı eğitimler aldıklarını söyledi. Karaziyan, “Siteler, Balkanlar, Orta Doğu ve Avrupa’da özellikle mobilya sektöründe çok iyi bilinen bir merkez. Okulumuzun burada olması bizim yapmış olduğumuz üretim çeşitliliği açısından da belirleyici rol oynuyor. Gerek malzemelerin daha uygun fiyatlarla tedarik edilmesi açısından, gerek se sektöre açılmak açısından bizim için son derece faydalı sonuçlar doğuruyor” diye konuştu.

SİPARİŞLE ÜRETİM YAPILIYOR

Karaziyan, “Öncelikli olarak gelen bütün siparişleri değerlendiriyoruz. Maliyet ve üretim süreçleri konusunda mutabık kalırsak üretimleri başlatıyoruz. Mobilya alanında özellikle okulların sıra, masa, sandalye, tabure, dolap, minder gibi ihtiyaçları için üretim yapıyoruz. Bunun dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri de karşılıyoruz. Bu malzemelerin üretiminde metal işleri de yine atölyelerimizde yapılıyor. Tekstil alanında da daha çok perde, güneşlik, yurtlar için nevresim takımları, yorgan, pike, yastık gibi malzemeler üretiyoruz” ifadelerini kullandı. Karaziyan, “2017’de 4 milyon 800 bin TL ciro yaptık. Bu seneki ciromuz ise 4 milyon TL’ye yaklaşmış durumda. Geçen seneki rakamlarımızı tutturmak için gayret sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.