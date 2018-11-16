‘Fare kapanı’ sahneye taşındı  

Soğuk bir kış günü, Londra’da işlenmiş cinayet sonrası, bir dağ motelinde mahsur kalan insanların gittikçe ilginçleşen, gizemli öykülerinin anlatıldığı Fare Kapanı, Şinasi Sahnesi’nde prömiyer yaptı. Oyunun yönetmeliğini eski DT Ankara Müdürü İpek Çeken üstlendi. Çeken, eserin 1947’de Kraliyet ailesi için yazılmış bir radyo oyunu olan Üç Kör Fare’den uyarlandığını söyledi. Fare Kapanı’nın çevirisinin Savaş Özdural’a ait olduğunu belirten Çeken, bu oyunun daha önce İstanbul’da özel bir tiyatroda uzun yıllar önce oynadığını hatırlattı.

İLK KEZ GÖSTERİMDE

Yönetmen İpek Çeken, Fare Kapanı’nın, Devlet Tiyatroları’nda daha önce hiç oynamamış bir oyun olduğunu belirterek “İzleyiciler içinde komedi unsurları hatta vodvil havası olan bir oyunu uzunca bir zamandan sonra görecek. Hem de bu ince espriler arasında müthiş bir cinayet ve müthiş bir sonla karşılaşacaklar. O kadar ince ve detaylı çalıştık ki izleyicilerin oyun esnasında bazı detayları kaçırdıklarını düşünüp, birkaç kere izlemeye geleceklerini düşünüyorum” dedi.