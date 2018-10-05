Federasyon Kupası Mamak Belediyesi’nin  

Afyon’da düzenlenen turnuvada namağlup iki takımın mücadelesine sahne olan dev maçta Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Bursaspor’u 75-68 yenerek Türkiye Basketbol Ligi’ne kupa ile ‘merhaba’ dedi. Turnuva boyunca 22.7 sayı ortalaması ise yeşil-beyazlıları sırtlayan isimlerden olan Erick Neal, en değerli oyuncu (MVP) seçildi. Karşılaşmanın son çeyreğinde 8 fark geriden gelip öne geçen yeşil-beyazlı takım, turnuvada çıktığı bütün maçları kazanarak namağlup şampiyon olma unvanını da korudu.

KIYASIYA MÜCADELE

Maça hızlı bir giriş yaparak 5-0’lık seri ile başlayan Bursaspor, dış atışlarla skoru 12-9’a getirdi. Hücumda etkili oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, bulduğu üst üste sayılarla farkı 6 sayıya kadar çıkardı. İlk periyodun sonlarına doğru pota altında etkili olmaya başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, farkı 2 sayıya indirerek bu periyodu 17-15 geride kapadı. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci çeyrekte Bursaspor üstünlüğü ile geçildi. Devreyi 36-33 önde tamamlayan Bursa, üçüncü periyotta ise kazandığı faulleri sayıya çevirerek son çeyreği 57-50 önde bitirdi.

EFSANE DÖNÜŞ

Maçın son periyodu ise yeşil-beyazlıların efsane dönüşlerinden birine sahne oldu. Turnuva boyunca son periyotlarda yaptığı dönüşlerle adından söz ettiren Mamak, bitime 7 dakika kala farkı 1 sayıya (60-59) düşürdü. Maçın bitimine üç buçuk dakika kala Mamak Belediyesi, Alican Güney’in üçlüğü ile skoru 64-62 lehine çevirdi. Kupanın sürekli el değiştirdiği anlara sahne olan maçın bitimine 37 saniye kala Bursaspor kontra atağı iyi değerlendirerek 68-66 öne geçti. Son 18 saniye kala maça damga vuran Erick Neal’in üçlüğü ile galibiyet tekrar el değiştirdi ve Mamak 69-68 öne geçti. Mamak Belediyesi Sercan Ergin’in 4 saniye kala kullandığı serbest atışları ile 75-68’lık skoru belirledi.