Federasyon Kupası Mamak Belediyesi’nin
Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası’nın sahibi Mamak Belediyesi Basketbol Takımlı oldu.
Afyon’da düzenlenen turnuvada namağlup iki takımın mücadelesine sahne olan dev maçta Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Bursaspor’u 75-68 yenerek Türkiye Basketbol Ligi’ne kupa ile ‘merhaba’ dedi. Turnuva boyunca 22.7 sayı ortalaması ise yeşil-beyazlıları sırtlayan isimlerden olan Erick Neal, en değerli oyuncu (MVP) seçildi. Karşılaşmanın son çeyreğinde 8 fark geriden gelip öne geçen yeşil-beyazlı takım, turnuvada çıktığı bütün maçları kazanarak namağlup şampiyon olma unvanını da korudu.
KIYASIYA MÜCADELE
Maça hızlı bir giriş yaparak 5-0’lık seri ile başlayan Bursaspor, dış atışlarla skoru 12-9’a getirdi. Hücumda etkili oyununu sürdüren Bursa temsilcisi, bulduğu üst üste sayılarla farkı 6 sayıya kadar çıkardı. İlk periyodun sonlarına doğru pota altında etkili olmaya başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, farkı 2 sayıya indirerek bu periyodu 17-15 geride kapadı. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci çeyrekte Bursaspor üstünlüğü ile geçildi. Devreyi 36-33 önde tamamlayan Bursa, üçüncü periyotta ise kazandığı faulleri sayıya çevirerek son çeyreği 57-50 önde bitirdi.
EFSANE DÖNÜŞ
Maçın son periyodu ise yeşil-beyazlıların efsane dönüşlerinden birine sahne oldu. Turnuva boyunca son periyotlarda yaptığı dönüşlerle adından söz ettiren Mamak, bitime 7 dakika kala farkı 1 sayıya (60-59) düşürdü. Maçın bitimine üç buçuk dakika kala Mamak Belediyesi, Alican Güney’in üçlüğü ile skoru 64-62 lehine çevirdi. Kupanın sürekli el değiştirdiği anlara sahne olan maçın bitimine 37 saniye kala Bursaspor kontra atağı iyi değerlendirerek 68-66 öne geçti. Son 18 saniye kala maça damga vuran Erick Neal’in üçlüğü ile galibiyet tekrar el değiştirdi ve Mamak 69-68 öne geçti. Mamak Belediyesi Sercan Ergin’in 4 saniye kala kullandığı serbest atışları ile 75-68’lık skoru belirledi.
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