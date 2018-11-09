Federasyonlardan Başkan Ak’a ziyaret

Başkanlar, birçok sosyal ve kültürel etkinlik için sivil toplum kuruluşlarına destek veren Başkan Ak’a teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşlarını oldukça önemsediğini belirten Ak, “Ülkesini ve milletini seven, ülkesinin kalkınması için milli duruşundan ödün vermeyen derneklerimizle ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği yaparak çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Çankırı’yı, Çorum’u, Kırşehir’i ve Yozgat’ı temsilen bir araya geldiğimiz kıymetli dernek başkanlarımızla Keçiören’i ve temsil ettikleri illeri konuşma fırsatı bulduk. Birçok konuda fikir alışverişinde bulunarak, hizmete açtığımız ve gelecekte yapmayı planladığımız projelerimizi anlattık” dedi.